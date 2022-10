Lasteriiete brändi Bredenit ründasid küberkurjategijad, kliendid peavad vahetama paroole

„Võime seda võtta mõnes mõttes isegi komplimendina, et meie pisike poeke suisa küberpätte köidab, kuna mujal maailmas on sääraste rünnakute sihtmärgiks siiski pigem tohutud gigant-kaubamajad,“ muigab tegevjuht. „Kui nüüd aga tõsiselt rääkida, on Bredeni klientide turvalisus meile kõige olulisem, seega kutsume kõiki üles tegema paari lihtsat liigutust ja muutma oma kasutajakontode paroole,“ sõnab ta.