Eveli õpetab: kuidas elektri- ja kütusearvetelt targalt kokku hoida?

Küsimusele, kui suureks mugavuspoodides ostlejaks Eveli end siis peab, vastab ta, et küllap midagi Harju keskmist. „Mis ma nüüd just suurem olen kui teised, aga tunnistan, et maale või väljasõidule minnes on ikkagi tavaline, et linnapiirilt saab kuum kohv termosesse lastud. Ja mis seal salata, teinekord tuleb ette ka kiiret nälja kustutamist. Kui sa ikkagi tead, et sul on võimalik iga sellise ostu pealt pisut tagasi teenida, pöörad kohvi või wrap’i järele minnes paratamatult just selle keti tanklasse, kes seda võimaldab.“

Naine ütleb, et eeskätt meeldibki talle just see, et arvesse läheb iga tehtud kulutus, koduse elektrini välja. „Ma ei tea, et ühelgi teisel tanklal oleks nii laiahaardelist lojaalsusprogrammi. See on ka põhjus, miks ma varem ei näinud põhjust üht ketti teisele eelistada. Nüüd on aga tõesti nii, et vähe sellest, et ma ise ei satu teistesse tanklatesse, ei luba ma seda teha ka oma elukaaslasel,“ muigab naine.