Aasta lõppu progonoosides näeb Swedbanki juht, et inflatsioon lööb Eesti majapidamisi tugevalt. „Me veel ei tea, millised need talvised arved olema saavad,“ tunnistas Lepp ning lisas, et Euroopa keskpank astub majanduse jahutamiseks praegu jõulisi samme, tõstes intressimääru ja pannes sellega omakorda surve alla kodumajapidamised.