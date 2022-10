E-Eesti lipulaev hoiab eeliseid ka keerulistes oludes

Ehkki sõja ajal muutusid kliendid ettevaatlikumaks, on turgude käitumine olnud erinev. Arvestatav osa ärist on ettevõttel Ameerika Ühendriikides ja seal on tellijate stabiilsus naasmas. „Ukrainat läänemaailm IT-tellimuste vaates kindlasti toetab,“ näeb Nortali siinne juht.

Eelkõige otsib Nortal liitumiste ja ülesostmiste puhul ärilist loogikat. Kas võimenduse saab nende kliendibaas, tekib uusi geograafiaid või saadakse organisatsiooni juurde häid inimesi, kes toetaks olemasolevate klientide edu. „Ukraina ja Poola on Euroopas olnud ühed kiiremini arenevad IT-keskused, mis on tuntud oma kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu, kiire värbamisaja ning kvaliteedi poolest,“ lisab Albre. „Lisaks tugevale talendibaasile kinnitasime selle ettevõtte ostuga kanda ka regioonides, kus me varasemalt veel ei tegutsenud.“

„Arutasime, et pikaajalises vaates tuleb Ukraina sellest olukorrast välja. Seal firmas on ka väga võimekad inimesed. Kultuuriline klapp oli hea. Otsustasime liikuda lõpuni ja see oli väga õige samm,“ meenutab Albre.

Albre toob välja kaks suunda, kuhu nad panustavad ja mis edu toovad. Esimene on orgaaniline kasv neis regioonides ja nende klientidega, kes neil juba portfellis olemas on. Kokku on fookuses 11 piirkonda nii Põhja-Ameerikas, Euroopas kui ka Lähis-Idas. „Teine suund on ettevõtete omandamine, kellega meil äriliselt ja kultuuriliselt on hea kattuvus. 2020. aastal omandasime ühe Saksamaa ettevõtte ning sel aastal firma, millel on enam kui 350 töötajat Poolas ja Ukrainas,“ räägib Albre.

Muidu raskel ja turbulentsel aastal on Nortali käive siiski kasvanud ja aasta varasemaga võrreldes näevad tugevamaid tulemusi pea igal koduturul. Selle aasta teine poolaasta on olnud plaanitust mõnevõrra vaiksem, aga katastroofi Albre sõnul ei paista.

„Paljud ettevõtted ja organisatsioonid tajuvad silmapiiril majanduslangust, osadesse sektoritesse on selle mõjud juba kohale jõudnud. Meie suur pluss on see, et me oleme geograafiliselt hajutatud. Kui ühes regioonis võib olla majanduslanguse oht, siis teises on seis tunduvalt parem,“ räägib Albre ning toob näitena kõrberiigid, kellel on väga ambitsioonikas visioon oma riikide digitaliseerimiseks ja tahe kaasata selleks parimate kogemustega eksperte.

Eesti vastu elav huvi

Nortali teine tugevus on avalikule sektorile pakutavad teenused, kus tööpõld on endiselt lai. Ettevõtte siinne juht kinnitab, et globaalselt on siiani väga suur huvi Eesti e-riigi kuvandi vastu. Ta loodab, et suudame riigina tagada, et tegelikkus ka kuvandile vastaks ja oleks kaks toimivat narratiivi – Eesti kui digiriik ja Eesti kui idufirmade riik. See avab uksi paljudele Eesti ettevõtetele.

„Riigid on digitaliseerimisega kaasnevatele võimalustele aeglasemad reageerima, aga kui eelarve on eraldatud, siis on suurem tõenäosus, et asjad pannakse reaalselt töösse. Just äsja võtsid ühendust Ladina-Ameerika delegatsioonid, kes soovivad tulla siia kuulama meie e-riigi eduloost. Kohtuma tullakse nendega, kes on sellesse panustanud. Taas võib sealt tekkida koostöövõimalusi,“ usub Albre.

Ta ei näe, et digitaliseerimise huvi oleks vähenenud. Inflatsioon ja sõjaline kriis on pigem efektiivsuse otsimist juurde toonud. Kliimateemad samuti. Otsitakse kulude kokkuhoiu võimalusi ja kodanikele mugavamat teenuste pakkumist.

Samas ei panusta riigid teenuste mugavaks ja mõistlikumaks disainimisse toetusmeetmetega, kaasamise ja teenuste mugavamaks kujundamiseks saaks suuri samme edasi astuda.

