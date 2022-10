Radaril nähtamatu tööstus loob tulevikumaterjale

Aasta konkurentsivõimelisim väike- ja keskmise suurusega ettevõte BÜFA Composites Baltic on Eestis tegutsenud juba 15 aastat. Nende emafirmast tulevaid tooteid leiab Eestiski pea igal sammul. Juhatuse liikme Kait Vahteri sõnul on nad tegutsenud Eestis vaikselt, sest praktiliselt kõik kundedest on ärikliendid. Meediakära nad ei vaja. Saksamaal on ettevõttel tootmine ja Eestis müügiüksus, kus on siiski väike tootmise pool juures.

„Me müüme tooteid Baltikumis ja Soomes. Klientideks on tehased ja tootmisettevõtted. Tarnime klientidele spetsiifilisi tooteid, millest tehakse tihti väga keerulisi detaile,“ alustab Vahter.

Tooteid on BÜFA-l laos üle 500, sest klientide tehnoloogia ja lõpptoode nõuab laia toorainesortimenti. Palju on spetsiaalseid, individuaalsetel vajadustel põhinevaid projekte. Kliente on seinast seina, alustades väikestest vabaaja- ja hobitegevuse suunal tegelejatest, kes toodavad näiteks süstasid, kanuusid, rulluiske või suusakeppe. Teises otsas on aga keerulised ehituse ja infrastruktuuriprojektid.

„Aktuaalne ja aina arenev on tuuleenergeetika. Ilma meie materjalita ei seisaks tuulikud püsti ega toodaks elektrit. See on fakt. Tuulikutel on komposiitmaterjalist ülemine korpus ja tiivad,“ räägib Vahter. Paljud kliendid tulevad ka autotööstusest, peamiselt Saksa suurte tootjate seast. Vahter lisab, et nende tooteid leiab kõigelt, mis liigub rööbastel, olgu nendeks trammid, metroo- või tavarongid. Kuid ka vees liikuvad luksusjahid ja mootorpaadid on saanud BÜFA-lt oma osa. Argisemad tooted on santehnika valdkonnast: basseinid, valamud ja dušialused. Eriprojekte tehakse kruiisilaevadele ja suurtele hotellidele.

Tulevikumaterjal kestab üle põlvkondade

Komposiitmaterjal on üha populaarsust kasvatav toode, sest sel on pikk eluiga, üks toode võib kesta mitu inimpõlve. Lisaks talub see nii –50- kui ka +150-kraadist temperatuuri, sealjuures omadusi muutmata. Need on ka UV-kiirguse kindlad ehk tooteid saab kasutada erinevates maailma otstes.