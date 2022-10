Ettevaatust, petukiri! Lihtne juhend, kuidas neid ära tunda

Õngitsuskirja või libarahuloluküsitluse usaldusväärsuse tõstmiseks näevad petturid järjest rohkem vaeva. Petukirjad ning veebilehed kujundatakse nii, nagu oleks see mõne tuntud teenusepakkuja või riigiasutuse poolt väljastatud.

On üsna tavapärane, et selleks kasutatakse suure kliendibaasiga pankade, mobiilioperaatorite, jaemüügikettide või postiteenuse pakkujate sümboolikat. Sellega suurendavad petturid tõenäosust, et mõni heauskne petukirja saaja või libarahuloluküsitluse lehe külastaja läheb liimile ja jääb avaldatud infot uskuma.

Nagu erinevate petuskeemide puhul tavaks, on ka õngitsuskirjade ja libarahuloluküsitluste levitamise eesmärk lihtne: pääseda ligi inimese isiku- või krediitkaarti andmetele ning teenida seeläbi kuritegelikku tulu.

Tavaliselt küsitakse krediitkaardi andmeid

Telia riskijuhtimise osakonna juht Andreas Meister rõhutab, et ükski enda kliendist hooliv teenusepakkuja ei palu kliendil mitte kunagi ei telefoni, SMS-i ega e-kirja või rahuloluküsitluse teel oma pangakonto paroole või krediitkaardi andmeid kuhugi saata või sisestada.

„Kui inimene saab e-kirja või satub rahuloluküsitluse lehele, kus tal palutakse kiiresti reageerida ja sealhulgas mingi hüve saamiseks ka krediitkaardi andmed sisestada, on see kõige suurem ohumärk. Sellisel juhul võib päris kindel olla, et kirja saatja on pettur,“ sõnas Meister.

Petu- ehk õngitsuskirjadele ja libarahuloluküsitlustele on iseloomulikud järgnevad tunnused.

Kirja saatja e-posti või küsitluse aadress ei tundu loogiline

Üldjuhul saabuvad õngitsuskirjad e-posti aadressidelt, mis ei ühti selle teenusepakkuja või riigiasutuse ametliku e-posti aadressiga, kelle nime alt on kiri just kui saadetud (nt info@telia.ee asemel on kiri saabunud aadressilt info@telia.yahoo.com).