TikTok tegi Eesti väikefirma tootest rahamasina

Puuri eripära on ka see, et seda ei juhi mitte elektroonika vaid hüdraulika. „Sellega saab ka vee all puurida ning seda õues ja lumes hoida. See on enda kasutus kogemusest võetud,“ räägib Tiit.

Jõuti lahenduseni, et ei ole vaja juurida, vaid kände saab ka puurida. Ettevõtte ainuomanik Jaana Külm lisab juurde, et eesmärgiks oli turule tuua midagi täiesti uut, maailma kiireim kännupuur. Selle prototüüpimine võttis aega üle 4 aasta. Lõpuks jõuti soovitud tulemuseni, kus Dipperfoxi kännupuur 850Pro suudab kännu ära puurida 20 sekundiga. Tooteportfellis on erineva suurusega kännupuurid alates väikestele traktoritele sobituvatest (mõeldud linnahaljastusse) kuni suurte mitmekümne tonniste ekskavaatoriteni välja, kus tuleb kändudest vabaneda juba mitmetel hektaritel.

Nimelt oli tema rasketehnika rendiga tegelev ettevõte Talvakas OÜ eemaldama kände, et rajada näiteks gaasitrassi. Kuna sel ajal kände vaid juuriti, siis pärast seda nägi maapind välja nagu ülesküntud uudismaa. Hakati uurima moodust, kuidas kände nii eemaldada, et töö maapinda sel moel ei kahjustaks.

Paikusel asuva ettevõtte üks arendusmeekonna liige on Pärnumaa teada-tuntud ettevõtja Tiit Talvaru. Just temal hakkas idanema idee, millest nüüdseks on kasvanud kaheksa töötajaga firma, mis müüb nende endi sõnul „unikaalset ja kallist“ toodet ehk kännupuuri. Toote juurutamisega alustas Tiit 2016. aastal, kui oli märganud üht tahku oma töös, mis tundus nii tüütu ja keeruline, et see pani ta mõtlema – kindlasti peab olema mingi muu viis, kuidas seda teha.

„Meie USA turule minek sai alguse TikTokist. Ükski sotsiaalmeedia agentuur ei pakkunud seda välja. Nemad rääkisid, et töötavad vaid Facebook ja LinkedIN. „Nad kõik pakkusid sama varianti. Nagu rohkem ei olekski. Mõtlesin, et on ju veel Instagram, TikTok ja muudki variandid. Neis aga müük ei toimivat. Helistasin siis pojale, et tee TikToki konto ära,“ ütleb Tiit.

Esimese õhtuga sai nende 20-sekundiline lihtne klipp sellest, kuidas kännupuur oma tööd teeb, üle miljoni vaatamise. Nädalaga koguse see juba 6 miljonit vaatamist.

Jaana kirjeldab, kuidas siis hakkas tulema hinnapäringuid, milleks nad veel valmiski ei olnud. „Toode oli, aga hinnapakkumise põhja ega kasutusjuhenditki veel ei olnud,“ meenutab ta. Nii saidki nad endale USA edasimüüja, kes teeb väga tubli tööd tänaseni.

Kliendile on tehtud tulutoov seade

Kui miski on nišitoode, siis on see kännupuur. Tegemist ei ole lihtsa ega odava seadmega ning igal maaomanikul selle ostmiseks võimalust ega ka vajadust ei ole. Eestis on nende puur juba Hiiumaal, Saaremaal, Tartus, Pärnumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal ning Harjumaal.

Eesti on hea koduturg, kus saame koos klientidega testida toodet erinevate kändude peal. Aga igas riigis on erinevad puuliigid. Üks portugaalane küsis, kuidas puur eukalüpti kännuga hakkama saab. Meil polnud õrna aimugi. Läksime kohapeale ja meie katsetused olid edukad,“ jutustab Jaana Külm. Prantsusmaal on näiteks Douglase kuusk, mille känd seistes ära kivistub. Õnneks on ettevõttel edasimüüjad, kellega koos saab toodet arendada ja uuendada.

Dipperfoxi kännupuur on tehtud erimetallidest, et see oleks maksimaalselt kerge ja vastupidav ning lihtne kasutada.