Finantsasutuste esimene omataoline võrgustik suudab pettuseid vähendada vähemalt poole võrra

Finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja andmekaitse inspektsiooni toetusel valminud veebipõhine Bridge on topeltkrüpteeritud ja vastab kõigile vajalikele andmekaitse-eeskirjadele, võimaldades finantskuritegevusvastast koostööd üle piiride ja õigusruumide. Tegemist on esimese omanäolise võrgustikuga Euroopas.

COVID-19 pandeemia, Venemaa sõda Ukrainas ja maailmamajanduse üldine halvenev väljavaade on muutnud inimesi üha haavatavamaks. Eesti pangaliidu andmetel on pea 35% eestlastest langenud sellel aastal petturite ohvriks. Kokku on kaotatud ligi 2,5 miljonit eurot, suurimad ühekordsed summad ulatuvad kuni 100 000 euroni. Kurjategijad tegutsevad hästi organiseeritud võrgustikes ja kasutavad eri tehnoloogiaid. Seetõttu ongi finantsasutuste omavaheline kiire tegutsemine ja infovahetus määrava tähtsusega.

Teabevahetus toimub kiiremini

„Tänu Bridge’ile on pankadel õnnestunud oma teabevahetuse kiirust parandada ligi 100 korda ning peatada hinnanguliselt pooled pettustest enne, kui rahad kurjategijateni jõuavad. Bridge’i võrgustikuga on tänaseks liitunud kõik Eesti pangad. Lisaks oleme laienenud Suurbritanniasse, kahte teise Euroopa riiki ning väljapoole traditsioonilist pangandust ka finantstehnoloogia ettevõteteni,“ sõnas Salvi tegevjuht ja asutaja Taavi Tamkivi.

Platvormi kasutegurid on käegakatsutavad – Bridge’i abil liiguvad kiiremad sõnumid vaid mõne minutiga. Varem võis pankadel minna 24–48 tundi, et info võimaliku kahtluse osas teiselt poolelt kätte saada. Tänaseks on võrgustiku liikmed alustanud ligi 4000 ühisjuurdlust, millest pooled on seotud rahapesuvastase võitlusega, üle 1100 sanktsioonidega (pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on juhtumid neljakordistunud) ja üle 800 pettustega, mille osakaal on selges kasvutrendis.