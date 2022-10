VIDEO | Aasta ettevõtte esindaja: Saaremaa edu taga on meie inimesed. Nad on meie üks suuremaid trumpe

Miks selline küsimus? Aga seetõttu, et võib julgelt öelda, et just saarlased riisusid sel aastal koore. Aasta eksportööriks valiti too sama Baltic Workboats ning aasta välisinvestoriks Incap Electronics Estonia OÜ, mis on samuti saare üheks olulisimaks tööandjaks. Niisiis kuuest suurest auhinnast pandi kotti kaks ning krooniks veel ka aasta ettevõtte tiitel. Kõva sõna! Vaata intervjuust, mida Jüri Taal veel pärast võitu ütles.