Kas teadsid? Katkist väikeelektroonikat saab mugavalt tagastada kodupoodi

Eesti inimesed on tublid elektroonikajäätmete korduskasutajad, kuid hoiavad katkisi telefone, arvuteid, juhtmeid ja köögitehnikat asjatult kaua kodus. Mugavaim viis jäätmeteks muutunud seadmetest vabanemiseks on viia need tagasi kodulähedasse kauplusesse.