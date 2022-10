Uuring: iga kümnes Eesti laps on internetis kokku puutunud raha väljapressimisega

Eesti lapsed on võrreldes teiste lähiriikidega enim kokku puutunud pettuse või kavalusega, mida kasutatakse millegi väljapetmiseks. Üldjuhul petetakse lastelt välja just raha. Kui Skandinaavias ja teistes Balti riikides jääb tulemus alla 10%, siis Eestis ulatub väljapetmisega kokkupuutunute hulk 16%-ni. Võrreldes Skandinaavia riikidega, ei julge Eesti noored abi küsida vanematelt, kui nende kohta on internetis levinud valeinfot. Näiteks Rootsis ja Soomes küsivad abi keskmiselt pooled valeinfo küüsi sattunud lastest, kuid Eesti laste puhul on see osakaal kuni 38%.

Telia toetustegevuste juhi Elo Võrgu sõnul näitavad Telia, Ipsose ja Lastekaitse liiduga koostöös tehtud Laste Nõuandva Paneeli uuringud, et aastast aastasse korduvad Eesti laste puhul samad teemad. „Võrreldes teiste lähiriikidega Skandinaavias ja Baltikumis on Eesti laste seas kõige enam kokku puututud raha, konto või isikike andmete väljapressimisega. Lisaks on iga kümnenda lapsega internetis ühendust võtnud täiskasvanu, keda laps ei tunne. Need on päris hirmutavad faktid ja kahjuks lapsevanemani see info sageli ei jõuagi. Küberkiusamine on muutunud karmimaks kui lihtsalt halvasti ütlemine,“ ütles Võrk.

Targalt Internetis teavitustöö koordinaatori Kerli Valneri sõnul peegeldab Eesti laste olukorda internetis hästi see, milliste muredega pöördutakse lasteabitelefoni poole. „Meie poole on pöördutud murega, et on toimunud salaja filmimine ning see on üles pandud kiusamise eesmärgil. Tehtud on libakontosid, kui kätte on saadud intiimsemad fotod, mille kaudu on püütud ähvardada ja välja pressida või sotsiaalmeedia kontole sisse häkkida,“ rääkis Valner. 2022. aastal oma murega Lasteabi poole pöördunud eelkõige lapsed (40% kõigist pöördujatest), seejärel lapsevanemad (28%) ja spetsialistid (20%). 34% kõikidest pöördunud lastest on vanusevahemikus 12-14.