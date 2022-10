VIDEO | Aasta noor ettevõtja: olen palju õppinud teistelt edukatelt ettevõtjatelt

Aasta noore ettevõtja tunnustus tähendab Linnule jõudu jätkata samal rajal. Eeskujusid ja õpetajaid on aasta noorel ettevõtjal olnud palju, ta tõi välja, et interneti kaudu on ta õppinud palju edukatelt ettevõtjatelt.

Lind märkis, et noorus on ka osutunud takistuseks Bikeepi tegutsemise ajal. „Meie kliendid on suurlinnad, kes on vaja ära veenda,“ nentis aasta noor ettevõtja. Vaata intervjuust, mida Lind veel kommenteeris ettevõtluse kohta.