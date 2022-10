Tahad investeerida Sunlysse? Roosaare roheinvesteeringute firma avas ukse uutele investoritele

Kuigi algselt hakati läbi ettevõtte ise päikeseparke arendama, siis ligi poolteist aastat tagasi laekunud Sunly investeerimispakkumine muutis ettevõtte kurssi. „Kui Sunly pakkumine lauale tuli, siis me mõtlesime, et selle asemel, et ise neid parke pusida, teeb Sunly seda suuremas mahus ja professionaalsemalt,“ ütles Roosaare. Ühte päikeseparki siiski veel pusitakse, mille võimsuseks on 600kw.