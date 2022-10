Majandusanalüütik: keskpank ja valitsus seisavad inflatsioonirindel eri pooltel

Muutunud maailm

2022. aasta on majanduses olnud tormiline ja keeranud pea peale viimased 15 aastat valitsenud korra, kus laenamine oli tasuta ja inflatsioon ülimadal. Suurte majanduste, nagu euroala ja USA, inflatsiooninäit on tõusnud erakordselt kõrgele, Euroopas suisa kahekohalise protsentarvuni. Veel väga hiljuti oleks see olnud mõeldamatu.

Miks kõik just nii läks, analüüsitakse ilmselt veel aastakümneid ja lihtsaid vastuseid majandusteaduses pole. Ent märksõnad on selged: koroonaviirus, rahatrükk, energia. Kus ja kui palju iga tegur panustas, peegeldab veel ka praegune inflatsioon.

Kuigi septembris oli Ühendriikide hinnatõus Euroala omast grammi võrra madalam, siis sisuline probleem oli seal suurem – majapidamised on endiselt liiga altid tarbima ja tugeva nõudluse tõttu kasvab sisuliselt kõige hind. Baasinflatsioon on väga kiire nüüdseks ka Euroopas, ent suuresti saab selle süüks panna ikkagi kallist energiat, mis nüüd kõiksugu muudesse toodetesse ja teenustesse kipub valguma.

Keskpankade jaoks on väga halvad uudised mõlemad.

Keskpangad tegutsevad

Rekordilise inflatsiooniga võitlemiseks on keskpangad astunud jõuliseid samme – tagantjärele tarkusena muidugi ilmselgelt liiga hilja. Eriti jõuline on keskpanga pealehakkamine olnud Ühendriikides. Nüüdseks on USA föderaalreserv oma peamise intressimääraga jõudnud juba 3,00–3,25% vahemikku. See on 3% rohkem kui kõigest 7 kuud tagasi! Ent palju on veel vaja minna ja ennustuste kohaselt kujuneb järgmisel aastal USAs peamiseks intressimääraks 4,6%.

Väga kiires tempos on liikumas ka Euroopa keskpank, ent madalama algtaseme tõttu jõuab siinmail peamine intressimäär veebruariks kõigest 2,75% tasemele. Arvestades mitme euroala riigi majanduse nõrka vundamenti, pole kindel, et sealt kuigipalju ka ülesliikumise ruumi oleks.

Leekide kustutamine bensiiniga