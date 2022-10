VIDEO | Aasta turismiedendaja: oleme kolm aastat soovinud teha kõnekat kohta linnas

Aasta turismiedendaja tunnustuse pälvinud Fotografiska tegevjuht ja asutaja Margit Aasmäe tunnistas, et nad on pingutanud palju tunnustuse nimel. Ta lisas, et nad on soovinud kolm aastat teha kõnekat kohta linnas. „Oleme saanud populaarseks kogunemiskohaks,“ tõdes Aasmäe.