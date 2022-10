Ilmateade pole kunagi olnud nii tähtis. Mida tuleva talve kohta prognoositakse? Kaks olulist märki on jälgimise all

Kui tavaliselt soovime, et talvel oleks külm ja valge lumi kataks maa, siis sel aastal peame Euroopas lootma pehmele talvele ja oleks hea, kui tuleks mustad jõulud. See tõotaks head nii riikidele, majapidamistele kui ettevõtetele, sest just külma ilma on peetud meie selle talve tõsiseimaks vaenlaseks Venemaa kõrval.