Marko säästunipp: ka 43-aastaselt võib rahatarg(em)aks saada?

„Ikka oled kuulnud sõpru-peretuttavaid arutlemas selle üle, millise poeketi toidukorv on odavaim või millises tanklas kehtivad parasjagu püsiklientidele kõige paremad soodustused. Mina olin neis vestlustes alati rohkem pealtkuulaja rollis. Tundus, et selle vähese rahalise võidu nimel tuleb teha meeletult palju kodutööd. Minus kohe ei olnud seda säästja soolikat,“ avaldab mees ja täpsustab siis: „Võiks isegi öelda, et olin raha tuulde loopija.“

Kaasa ei aidanud ka pereisa hoogne elustiil, mis pani teda eelistama kiireid lahendusi, mis, tõsi, on küll mugavad, aga mitte alati kuigi rahakotisõbralikud. Liiga sagedasti uksele koputav toidukuller, tankimine esimeses teele jäävas automaattanklas ...

Mees tunnistab, et aegamööda on asjalood muutunud. „Nüüd olen aru saanud, et ega ei ole päris nii, et iga säästunipp sult meeletult aega käest röövib. See on rohkem su enda peas kinni.“ Nagu öeldud, on üks tema viimase aja avastusi Alexela digitemplite kogumine.

„Alates päevast, mil Alexela oma uue lojaalsusprogrammiga välja tuli, ei olegi ma ausalt öeldes mujal tankinud. See ei ole üldse nii ajakulukas ja närvesööv, kui arvasin, sest ega paaki pea siis alati täiesti tühjaks laskma. Tangin siis, kui saan. Ja templite kogumine on ikkagi väga motiveeriv ...“ jääb mees mõttesse.

Marko selgitab, et kuna tal on Alexelaga kodune elektrileping, on tema kütusesoodustus püsivalt 5 s/l, aga uue lojaalsusprogrammiga kogub ta templeid ka ostetud kütuseliitrite pealt: 10 liitrit = 1 digitempel „Kuna mina tangin ühes kuus keskeltläbi 60 liitrit, tähendab see, et teenin iga kuu kuus digitemplit,“ teeb mees peas kiire arvutuse.