Aita lapsel rahatargaks saada: mängud ja rakendused, mis aitavad finantskirjaoskust omandada

Teismeliste jaoks võivad just diagrammid anda huvitaval viisil ettekujutuse rahavoogudest ja väljaminekutest, kulutustest üle jäänud rahast jne. Interaktiivne kaart näitab omakorda ülevaatlikult kõiki kohti, kus kasutaja on midagi ostnud. Samuti on võimalik koostada mis tahes ajaperioodiks mitmesuguseid eelarveid, kehtestada neile piiranguid ja saada teateid piirangute ületamise kohta. Kulusid analüüsides on näha, milline kategooria on „neelanud“ kõige rohkem raha.