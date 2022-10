Konkurentsiametit muuta sooviv juht hüppab kraesse nii kütusefirmadele kui ka toidumüüjatele

Teiseks ei ole me jõudnud selgusele, kui palju nad energiat tootma peavad. Täpset hulka on raske öelda, sest me ei tea, kui palju inimesi universaalteenust kasutama hakkab. Kui sul on ettevõte, kellel on turgu valitsev seisund, siis kas sul on õigus võtta nõrgemalt maksimaalne kasu? Sinna taha meie vaidlus jäi.

Eesti Energia taotlus oli 18,1 eurot kilovatt-tunni eest. Konkurentsiameti hinnangul on praegu õiglane tulususe määr 7,4% kasumilt, kuid Enefit Power leiab, et see oleks pidanud olema ligi 10%.

See hind on tegelikult muidugi kallis. Juba sellepärast, et põlevkivist elektri tootmine on keskkonda saastav ega ole jätkusuutlik. Palju odavam oleks, kui elektrit toodetaks taastuvallikatest. Pikas perspektiivis olen mina börsiusku.

Kui universaalteenuse hind avalikuks tehti, esitati seda väga hea hinnana. Aga suurt pilti vaadates on näha, et see pole sugugi nii hea.

Ma hetkekski ei usu, et meie turul konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid ei ole. Kui me võrdleme ennast Läti ja Leedu turuga, siis neil õnnestub iga aasta mõni kartell avastada. Me kas ei avasta neid või on Eesti majanduskeskkond kuidagi parem.

Sõnum, mida ma tahaksin lugejatele öelda, on: kui hind oleks veelgi madalam, siis oleks see tarbija vaatest väga hea, kuid see hind on selline, nagu on, sest see tagab ettevõtte jätkusuutlikkuse. Kõige halvem, mis võib juhtuda, on see, kui ettevõte ei suudagi selle hinnaga toota. Sõnum tarbijatele: elekter ongi kallis ja see on vähemalt paar aastat väga kallis.

Mis meie kütuseturul toimub?

Ametisse astudes üllatas mind asjaolu, et tegelikult konkurentsiamet ei olegi seda turgu varem põhjalikult analüüsinud. Viimane jääb üle kümne aasta taha. Olen selle kahe kuu jooksul kohtunud teiste Euroopa konkurentsiametite juhtidega ja see surve, et kütuseturul toimub midagi kahtlast, on üle Euroopa õhus. Euroopa ametid on probleemi sisse vaadanud ega ole kartelle avastanud.

Tarbijana oleks minu ootus, et konkurentsiamet vaataks kütuseturul toimuva üle. Ma saan aru, et on olnud erinevad kohtumised, kuid süvaanalüüsi viimase kümne aasta jooksul tehtud pole. See on üks asi, mida tahame parandada. Selline turuanalüüs võtab umbes 12–18 kuud, kuid me oleme oma majas otsustanud, et võtame selle valdkonna ette, et avalikkus saaks vastuse, kas on või ei ole kartelli.

Inglismaa, Saksamaa ja Austria konkurentsiametid teevad praegu kütuseturu analüüsi, tutvusin nende materjalidega. Siin peab vahet tegema, mis on jaeturg, hulgiturg ja rafineerimisturg. Tarbija näeb seda, mis toimub jaeturul. Mu hüpotees on, et konkurents ei toimu seal hinna, vaid kliendikaartide kaudu, sest hinnad on üle Eesti samasugused.

Paar aastat tagasi kohtuti hulgituru kütusemüüjatega. Enamik Eestisse tulevast kütusest tuleb kahest kohast: 80% Leedust Orleni tehasest ja ülejäänu Soomest Neste tehasest. Ma ei ole praegu valmis ütlema, milline konkurentsiolukord hulgiturul ja rafineerimisturul valitseb. Küll aga Saksamaa, Austria ja Inglismaa tehtud analüüsid täheldasid anomaaliat rafineerimisturul. Rafineerimise hind on mitu korda tõusnud. Austria ja Inglismaa uurivad seda turgu põhjalikumalt.