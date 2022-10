VIDEO | Aasta välisinvestor: Eesti on parajalt suur, kus saab palju korda saata

Aasta välisinvestori tunnustuse pälvinud Incap Electronics Estonia esindaja sõnas, et iga tunnustus on hea. Eestisse tasub tema sõnul investeerida, kuna tegemist on parajalt suure kohaga, kus saab palju korda saata. „Poliitika ja võim pole liiga kaugel päriselust.“ Ta lisas, et Eesti asub ka geograafiliselt heas kohas.