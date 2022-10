Ettevõtluskonto jõudis esimese suure verstapostini

Ettevõtluskonto on eraisikutele mõeldud bürokraatiavaba ja soodne võimalus tegutseda ettevõtjana. Käesoleva aasta jooksul on ettevõtluskonto kasutajate hulka lisandunud üle 4000 eraisiku ning sel nädalal ületati 10 000 konto piir. Aasta jooksul on ettevõtluskontodele laekunud kokku üle 12,5 miljoni euro, millelt tasutud makse 2,5 miljonit eurot.

LHV jaepanganduse juhi Annika Goroško sõnul on neil rõõm näha, et ettevõtluskonto leiavad üles õiged inimesed, kelle äritegevust see oluliselt lihtsustab.

„Ettevõtluskonto oli väga oodatud teenus ja rõõm on näha, et vajadus selle järele kasvab iga aastaga. Alustavate väikeettevõtjate jaoks on üks peamine mure kõik maksudega seonduv. Kas, kui palju, millal ja kellele ikkagi maksta tuleb? Ettevõtluskonto on lahendus kõigile neile küsimustele, sest seda kasutades puudub raamatupidamiskohustus ning kõikide maksete arvestus ja maksude tasumine on automaatne. Meie soov on ettevõtlikke inimesi toetada, pakkudes neile kõige mugavamaid võimalusi nii oma äri kui ka igapäevaste rahaasjade ajamiseks,“ ütles Goroško.

Sobib näiteks platvormitöötajale

Ka maksu- ja tolliameti füüsilise isiku teenusejuhi Annika Oja sõnul on ettevõtluskonto kasutamine kasvav ja seotud platvormimajanduse suureneva tähtsusega tööturul. „See on mugav, lihtne ja arusaadav viis inimesele oma maksuasjade korrashoidmiseks ja meie rõõmuks on näha, et iga aasta järjest rohkem inimesi valib selle tee,“ sõnab ta.

„LHV pank on ettevõtluskontoga teerajaja turul, millel on suur kasvupotentsiaal. Lisaks on nende töö ettevõtluskonto võimaluste tutvustamisel tänuväärne ka riigi silmis, sest see on oluline maksutarkuse edendamisel laiemalt,“ lisas ta.

Alates ettevõtluskonto loomisest 2019. aasta alguses on kontodele laekunud kokku üle 28 miljoni euro, millelt tasutud makse 5,7 miljonit eurot.

Ettevõtluskonto sobib inimesele, kes osutab teistele eraisikutele teenuseid, mille tarbeks ei ole vaja endal teha suuri kulutusi. Näiteks lapsehoidjatel, koduabilistel või eraõpetajatel, aga ka teksti- või turundustööde tegijatel on kulud enamasti olematud. Samuti sobib konto ka neile, kes müüvad eraisikutele või juriidilistele isikutele kaupu, mis on kas omavalmistatud või väikese materjali- või soetuskuluga. Viimastel aastatel on ettevõtluskonto hakanud levima ka platvormimajanduses, näiteks sõidujagamise- või kullerteenuse pakkujate hulgas. Ettevõtluskonto teenust pakub Eestis ainsana LHV Pank.