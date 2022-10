Swedbank: põllumeestel oli hea aasta, muretsema paneb aga tulevik

„Kui vaadata põllumajandussektorit, siis võib öelda, et aasta oli tegelikult hea – nii viljasaagi mõttes kui ka piima kokkuostuhindasid vaadates. Sisendhinnad on küll tõusnud, kuid aastaga kokkuvõttes võib rahule jääda,“ ütles Swedbank Eesti põllumajandussektori juht Brit Padjus.

„See on väga hea algus järgmisele aastale, kus riskid on oluliselt suuremad kui sellel aastal. Päris paljudel põllumeestel olid väetised, mis põllule tänavu pandi, varasemalt suhteliselt soodsa hinnaga valmis ostetud. Need kliendid, kes on vähem likviidsemad, need põllumehed muidugi ostavad alati oma väetisekogused viimasel hetkel ja nende riskid olid suuremad juba sellel aastal. Järgmiseks aastaks varutud väetised on aga ostetud juba kõrge hinnaga. Kui järgmine aasta midagi kehvasti läheb, kas ilmastikutingimuste tõttu või muul põhjusel, on kahju palju suurem ja riskid on kõrgemad,“ selgitas ta.

Suur laenukoormus

Padjus ütles, et kui vaadata kaheksale aastale tagasi, mil ta on olnud panga poolelt põllumajandussektoris toimuvaga seotud, siis praegust aega ta kriisiks veel ei nimetaks.

„Kriis oli 2016. aastal, kus piima hind oli ülimadal ja põud saagikust tugevalt mõjutas – see oli tõsiselt raske olukord. Viimased aastad on olnud stabiilsed, kui vaadata ettevõtete finantsseise. Tunnustan põllumehi, kes on suutnud ka väga keerulistes olukordades hakkama saada ja näen sektoril suurt potentsiaali järgneva perioodiga toime tulekuks,“ tunnistas ta.

Padjusi sõnul on põllumajanduses suurim riskikoht sektori suur laenukoormus. „Põllumajandus on kapitalimahukas äri ja euribori tõusust tingituna tõusevad ka laenu tagasimaksed. Ettevõtete laenukoormused on suured, sest investeeringud põhivarasse on üsna suured,“ rääkis Padjus.

Euribor mõjutab ka põllumehi