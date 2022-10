Mis täna energiahindu üles kerib? Gaasi hinnalae mõju oleks väga suur

Kui Euroopa läheks edasi plaaniga seada gaasiimpordile 30-eurone megavatt-tunni hind, siis kukuks Euroopa suurima majandusega Saksamaa gaasiindeks 309 euro võrra ehk 72 protsenti. See tähendaks 430 euro asemel 121 eurost megavatt-tunni hinda. Enne sõda jäi see number 65 MWh kanti.

Energeetikas annavad täna negatiivsena tooni lisaks gaasihinnale veel Prantsusmaa tuumaenergia vähesus, Skandinaavia hüdroelektri jätkuvad mured, kuid ka kõrged CO2 ja kivisöe hinnad.



Montelnewsiga rääkinud ekspert ütles, et ehkki gaasi hinnalae seadmine on väga keeruline, on ka surve selle ära tegemiseks suur. Kuidagi peab Euroopa Komisjon gaasiturule sekkuma - küsimus on vaid, kuidas. Hirm on, et siis ei taheta meie piirkonnale enam väga gaasi müüa.



Euroopa kõige olulisema gaasihinna indeksiga TTF kaubeldakse täna 153 euroga MWh kohta. Eelmisel aastal samal ajal oli hind 40 eurot MWh.