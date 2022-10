Sel aastal on Ajujahi võistlustulle jäänud veel 18 meeskonda, kes ETV eetris juba järgmisel nädalal võitjat välja selgitama hakkavad. Kindlasti õnnestub aga investoritele silma jääda mitmetel idufirmadel. Üks visuaalselt silmapaistvamaid tegijaid on siiani olnud The Naturisti ärihipide meeskond.