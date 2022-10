Eesti Energia ei panegi õiglase ülemineku raha õlitehasesse

„Juba Eesti Energia pikaajalise süsinikneutraalsuse strateegia väljatöötamisel ei arvestanud me õiglase üleminekufondi rahastusega,“ ütles Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Power juht Andres Vainola. „Me oleme taotlenud õiglase ülemineku fondist toetust Balti elektrijaama 11. ploki konverteerimisel puidujäätmetele,“ lisas ta ning ütles, et ettevõttel on veel mitu taotlust sisse antud.

„Aga teiseks on Balti elektrijaama 11. plokk väga oluline Eesti elektritootmise varustuskindluse vaates. Ka Eleringi varustuskindluse raportis nähakse ette, et Balti elektrijaama 11. plokil on koht ka pärast 2030. aastat. Ehk teine aspekt on elektri varustuskindlus,“ ütles Enefit Poweri juht.