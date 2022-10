Kristen Michal: energiasõja võitmiseks on oluline iga eestlase panus. Kes aga vastutab?

Energeetika on suur süsteem ja keerulisem kui selle üksikud osad. Taastuvenergeetika annab neil päevil, mil päike paistab ja tuul puhub (need muuseas kattuvad vähem, kui arvame), soodsaima hinnaga toodangut. Puhas kasu. Kui tahame seda, siis tuleb uute võimsuste rajamiseni jõuda aasta või kahega. Nagu naabrite juures. Mitte kolmeteistkümne või kuuega, nagu seni öeldakse.

Seadustasime suve alguses kohaliku kasu instrumendi, mis annab tuulikute läheduses elavatele inimestele kompensatsiooni tehnilise rajatise talumiseks. Ülempiir on ligi 4000 eurot aastas. Uuringutest öeldakse, et rajatised, millest inimesed kasu saavad, on silmale meeldivamad kui need, millest kasu pole. Taastuvenergeetika planeerimisel tuleb sõnastada ülekaalukaks avalik huvi ja leppida kokku reeglites, mis annavad rohelise tule maismaa- ja meretuulikute tekkele.