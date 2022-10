Ühe aasta ime. Sillamäe ettevõte tõusis kangelasena püünele, kuid vajus kiirelt taas unustusse

2020. aastal suutis suhteliselt pisike firma tänu riigi hiigelhankele saavutada 9,95 miljoni eurose käibe ning seejuures näidata veel 8,3 miljoni eurost puhaskasumit. Värskelt on välja tulnud nende 2021. aasta aruanne ning on selge, et nad jäid „ühe aasta imeks“. Müügitulu langes aastaga hoobilt 476 770 euro peale ning ülisuure kasumi asemel vaatas vastu ligi 29 000-eurone kahjum. Ettevõte on andnud laenu oma tütarfirmadele 3 miljoni euro jagu. Sillamäel osteti 190 000 euroga 16 363-ruutmeetrine maatükk. Tundub siiski, et suurem äri toimub Karepetjanide perel väljaspool Esfil Tehnot.