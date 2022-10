Värske uuring näitab, kuidas inimesed ootamatult raske ja kõrgete energiahindadega suvel oma majanduslikku seisu hindama on hakanud. Selgub, et väga paljud on teinud kulutustes korrektuure ning endiselt on liiga palju neid, kel ei ole hinge taga üldse sääste.