Elektrilevi taastas öö jooksul 7500 kliendi elektrivarustuse

„Hetkel komplekteerime uusi brigaadide, aga kuna tuul on Harjumaal jätkuvalt kuni 20 m/s ja see laieneb päeva jooksul veelgi üle Eesti, on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. Juhtimiskeskus on suurendatud koosseisuga tööl, et võimalikult ruttu rikked likvideerida ja klientidele elekter esimesel võimalusel taastada,“ kommenteeris Elektrilevi juhtimiskeskuse üksuse juht Hardi Puusepp.