Lihatööstus: veiseliha on aastaga kallinenud juba sada protsenti

„Linnuliha hind on aasta lõikes kerkinud 70%, veiseliha 100%,“ ütles kodumaise Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. „Kuigi ka sealiha hind on tõusnud 60%, siis muutub see käesoleval aastal talvetoodete peamiseks komponendiks. Kui vahepeal eelistas tarbija järjest rohkem linnuliha, siis äärmuslik hinnatõus kallutab taas sealiha kasuks valikuid langetama. Samuti keskendub tarbija eeskätt toote tükihinnale ja vähem kilohinnale.“

Kruustük lisas, et tooraine ränga hinnatõusu tingimustes tuleb eriti pingutada, et kõrge kvaliteediga kodumaise toidu tootmine ja tarbimine säiliks. „Inimesed teevad tihti valiku hinna põhjal ja hinnasurve tõttu eelistatakse paraku kuskilt kaugelt sisse veetud või madalama kvaliteediga toitu,“ märkis ta. „Odavamates nn lihatoodetes kasutatakse tihti väheväärtuslikku aseainet kondilihamassi, mis ei panusta tasakaalustatud toitumisse. Pigem tarbida pisut vähem, kuid alati kvaliteetselt.“

Nõo Lihatööstus on võtnud endale lisaülesande – toidu kvaliteedis ei tohi teha kompromisse, lausus Kruustük. „Me ei kasuta samal põhjusel mitte üheski oma tootes toitainevaest kondilihamassi ning peame oluliseks propageerida tervisliku ja tasakaalustatud toitumise olulisust. Täheldame samal ajal, kuidas turul võtavad positsiooni tooted, milles on kasutatud väheväärtuslikku kondilihamassi, kuna selle hind ei ole oluliselt muutunud,“ kommenteeris Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees.

Kruustük rõhutas, et oluline on võimalusel alati kodumaist ja puhast toodangut anonüümsele ja väheväärtusliku koostisega kaubale eelistada. Kodumaiste kvaliteetsete toodete tarbimine võimaldab siinse toodangu mõistliku hinnaga kättesaadavust palju paremini tagada. „Tähtis on ka, et riik ikkagi toetaks kodumaist seakasvatust, sest muidu Eesti isevarustatuse võimekus langeb. Seda ei tahaks,“ ütles Kruustük.