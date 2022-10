Valitsus teeb ettevalmistusi, et viia järgmine tükk Enefit Greenist börsile

Nimelt on Eesti Reformierakonna, Isamaa Erakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepingus kokku lepitud, et jätkatakse riigile kuuluvate osaluste erastamiste ettevalmistamisega ning eesmärgiks on seatud viia börsile järgmine osa Enefit Greenist, et anda inimestele täiendav investeerimisvõimalus, sh võimalus osa saada roheenergia kasvust. Sellest kokkuleppest tulenevalt on vabariigi valitsuse tegevusprogrammis sõnastatud tegevus „Analüüs ja ettepanekud Enefit Greeni täiendava osaluse börsile viimise kohta“.