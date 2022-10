ARVAMUS | DelfinGroupi juht: kasum ei pea tegevuseta kuni aasta aega ettevõttes seisma

Praeguste inflatsiooninumbrite valguses on kvartaalsed dividendid investoritele mõistlikud, et nad saaksid soovi korral koheselt omanikutulu kasutada või reinvesteerida. Kasum ei pea tegevuseta seisma väljamakse ootuses kuni aasta aega.

Tihedamate väljamaksetega dividendipoliitikat võiks praktiseerida rohkem ettevõtteid. Esiteks viitab see stabiilsele ja kasumlikule ettevõttele, kui saab regulaarselt kasumit aktsionäridega jagada. Teiseks saavad aktsionärid regulaarse sissetulekuinstrumendi. Balti börsil on mitu tugevat ja stabiilselt dividendi maksvat ettevõtet, kellel oleks potentsiaali kvartaalsete dividendimaksete kasutuselevõtuks. Kord kvartalis toimuvad aktsionäride koosolekud on ettevõtte jaoks oluline vahend suhtlemisel aktsionäridega. Seal saavad aktsionärid mitte ainult otsustada dividendide maksmise üle, vaid ka avaldada oma arvamust ja esitada küsimusi ettevõtte juhtkonnale.