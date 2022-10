Eestlaste seas ülipopulaarse veebipoe valetamine tõi kaasa kopsaka trahvi

Nüüd määrati Sheini omanikule andmerikkumise eest 1,9 miljoni dollari suurune trahv. New Yorgi peaprokurör Letitia James sõnas, et ettevõte Zoetop valetas rikkumiste ulatuse kohta ning teavitas „ainult murdosa“ kannatada saanud kliente.

Shein ise on sõnanud, et astus oma küberturvalisuse parandamiseks „olulisi samme“. „Oleme New Yorgi peaprokuröriga täielikult koostööd teinud ja meil on hea meel, et saime selle küsimuse lahendatud. Klientide andmete kaitsmine ja nende usalduse säilitamine on esmatähtis, eriti seoses jätkuvate küberohtudega, mis ähvardavad ettevõtteid üle maailma,“ sõnas Sheini pressiesindaja BBC-le.