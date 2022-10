Utilitas tootis kolmandas kvartalis 94% energiast taastuvatest allikatest

„Utilitas läheb energiakriisi teisele talvele vastu teadmisega, et kütuste kombineerimine sel küttehooajal on parim lahendus ning oleme fokuseerinult tegelenud erinevate kütuste varumisega. Olukord kütuste turul on küll endiselt erakordselt muutlik ja iga päevaga muutuvad nii hinnad kui ka kättesaadavus, kuid tänu sellele, et enamik Utilitase klientide tarbitavast soojusest toodetakse puiduhakkest või on heitsoojus, suudame ülejäänud osa erinevaid kütuseid kombineerides ära katta,“ kinnitas Utilitas kontserni juht Priit Koit.

Keerulises olukorras on kõigil eurooplastel, sh eestlastel vaja anda panus ka energia tarbimise vähendamisesse. Utilitase kliendid on head eeskuju näidanud ja kolmanda kvartali soojusenergia müük vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17 protsendi võrra.

„Näeme tuuleenergias kõige kiiremat viisi meie regioonis eelkõige energiakriisi, aga ka julgeoleku ja kliimaprobleemide lahendamiseks. Maismaatuulepargi ehitus võtab aega umbes aasta, meretuulepargi ehitus kaks aastat ning tuuleolud on siin parimad just ajal, mil meil elektrit kõige enam tarvis ehk sügisel ja talvel. Tuuleparkide rajamine on regioonis siiani toppama jäänud eelkõige regulatsioonide tõttu ning hea meel on näha, et riigid on astunud samme selle protsessi kiirendamiseks,“ lisas Koit.