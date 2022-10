Vanametalli müümiseks on ajalooliselt hea aasta. Rekordhind jäi siiski kevadesse

Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm on vanametalliäris tegutsenud 30 aastat. Tema väitel on juba 200-eurone tonnihind maagiline piir, milleni jõudmise korral hakatakse palju rohkem vanametalli kokkuostupunktides käima. Ent midagi sellel kevadel juhtunu sarnast ta oma mitmekümneaastasest töökogemusest ei mäleta – aprilliks oli vanametalli kokkuostu tonnihind tõusnud 400 euroni. Kuusakoski Tallinna vastuvõtuplatsi värava tagant venis metalli üle andma saabunute järjekord mööda Betooni tänavat. Mindi kaklemagi, et oma metallikoormast varem vabaneda. Kuusakoskil tuli liikluse korraldamiseks võtta tööle lisainimene.