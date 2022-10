Gazpromi tegevjuht tahab katkise gaasitoru merepõhjast üles tõsta ja ära parandada

Ta lisas, et terviklikkuse taastamiseks tuleks toru kindlasti merepõhjast välja tõsta. Tema hinnangul võib remonditöödeks kuluda rohkem kui aasta. „Üks asi on see, kui toru on õõnes. Keerulisem on aga siis, kui see on sadade kilomeetrite ulatuses merevett täis,“ rääkis Miller.