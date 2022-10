Snabb laieneb Tartus: nüüd on võimalik Tartu Ülikooli Spordihoones parkimiskellata parkida

Tartu Ülikooli Spordihoone ees asuv 300-kohaline parkla läbis uuenduse, võttes kasutusele Snabbi parkimistehnoloogia, mis kaotab parkimiskella vajaduse tänu kaamerapõhisele numbrituvastusele. Parklasse sõites registreerib kaamera auto numbrimärgi ja sisenemise kellaaja, mis ei kohusta inimest alustama parkimist Snabbi rakendusest ega SMS-i teel esimesed kaks tundi, mil parkimine on spordihoone külastajatele tasuta. Jätkuvate parkimistundide eest on võimalik tasuda Snabbi rakenduses, kuid esialgu jääb soovijatele alles ka SMS-iga tasumise võimalus.

Snabbi tegevjuhi Kustas Kõivu sõnul on nende eesmärk kasvada Baltikumi üheks suurimaks parkimise tehnoloogiaettevõtteks Baltikumis ning kaasajastada ka teised parkimisplatsid. „Mul on hea meel, et spordihoone külastajate elu on nüüdsest mugavam ning tüütud parkimiskellad jäävad minevikku,“ sõnas Kõiv, kes näeb Tartus palju potentsiaali lähitulevikus laienemiseks.