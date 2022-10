Eesti Energia turu ülevaade: prognoosid soojale talvele on 50/50

Näide sellisest olukorrast on Hispaaniast, kus juunis kehtestati gaasi hinnale lagi, mille tulemusena on küll elektri hind oluliselt madalam kui mujal Euroopas, kuid juulis hüppas gaasi tarbimine seetõttu 126% võrreldes aasta varasemaga. Kuna Hispaania elekter on nüüd tehislikult odav, impordivad naaberriigid seda nii palju kui võimalik. Kui Hispaania ja Prantsusmaa vahelised ühendused poleks nii piiratud, oleks mõju gaasitarbimisele veelgi suurem. Hispaania elekter oli augustis 69% odavam kui Prantsusmaal. Juhul, kui Euroopa otsustab minna gaasi hinna piiramise teed, tuleb sellega koos paratamatult kehtestada ka tarbimise piirangud. Kõrge hind on lõpuks lihtsalt ainult märk sellest, et nõudlust on palju, aga pakkumist vähe. Tarbimise korral tuleb arve tasuda ja kui on soov tarbijaid arve tasumisest säästa, peavad poliitikud otsustama, kes on see teine, kes arve siis tasub ja millal.