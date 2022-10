Eesti juhtiv elektrirataste tootja: kell tiksub ning surve rahastuse saamiseks suureneb

„Hooajaline mõju on vältimatu aspekt, mis mõjutab jalgattatööstuses tegutsevaid ettevõtteid nagu Ampler ja see on eriti valus, kui meil on raskusi tipphooajal - nagu meil on olnud erinevatel põhjustel viimasel kahel aastal,“ ütles Kaurit, kelle sõnul teeb ettevõte praegu kõik endast oleneva, et rahakaasamine tehtud saada.

Hoolimata praegustest rahalistest takistustest usub Kaurit, et Ampler on suurepärases positsioonis, et ettevõte jätkusuutliku ja kasumliku kasvu teele tagasi saada. Investeeringuid on tehtud nii tootmisvõimsusesse kui müügisaalidesse, mis on kooskõlas järgmise aasta kasvueesmärkitega. Tootevalik on Kauriti sõnul innovatiivne ja küps ning ka rataste turg on kasvav. „Meil on vaja tagada piisav rahastamine, et kindlustada materjalivarustus ja valmistuda täielikult uueks hooajaks, et tuua taas häid tulemusi,“ ütles Kaurit.