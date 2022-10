Auto talveks korda: rehvid, tuled, klaasid ja aku tuleb üle kontrollida

Kontrollige üle tulede seisukord ning hoidke autos ühte sõidutulede tagavarapirni. Tasub ka meeles pidada, et liiklusseaduse kohaselt võivad eesmised udutuled põleda sõidu ajal koos esituledega vaid udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral – selleks, et teised liiklejad näeksid sõidukit.

Hoidke auto aknad puhtad, kontrollige, et kojamehed töötavad korralikult ning et paagis on talvine klaasipesuvedelik – eriti pimedal ajal on nähtavus oluline. Lumine auto tuleb enne sõitu puhastada - eriti hoolikalt tuleb puhastada esi- ja tagaklaas, küljeaknad ja peeglid, samuti katus, et lumi ei langes enda või järelsõitva auto tuuleklaasile. Autos peab olema korralik lumekraabits ja –hari.