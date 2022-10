Eestlased pääsevad nüüd ligi uuele investeerimisrakendusele Trade Republic

„Inflatsioon euroalal on järsult tõusnud - see peaks olema kõigile eurooplastele äratuskell,“ ütleb Trade Republici kaasasutaja Christian Hecker. „Kõikidel eurooplastel peab olema juurdepääs kapitaliturgudele, et alustada pikaajalist investeerimist, osaleda majanduskasvus ja lõppkokkuvõttes säästa pensionipõlveks.“