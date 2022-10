LHV ostis 23 miljoni eest Ühendkuningriigi panga äritegevuse

„Bank Northi senine tegevus tõestas, et ettevõtete laenude nõudlus Ühendkuningriigis on tugev ning lihtsa ja kiire otsustusprotsessiga on võimalik kasvatada laenuäri ka uuel turule tulijal. Bank Northi tugevusteks on olnud konkurentidest kiirem laenuprotsess, kohalik fookus ja suurepärane suhe laenumaakleritega. Ettevõtete laenuäri ühtib LHV UK strateegia ja äriplaaniga, mis näeb ette senise tegevuse laiendamise järgmisena ettevõtete laenuturule, võimaldades seniseid plaane oluliselt kiirendada,“ märkis LHV Groupi juht Madis Toomsalu eelmisel nädalal.