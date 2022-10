Täna toimub meeleavaldus teedevõrgu alarahastamise ja visiooni puudumise vastu

„Teedevõrk ei ole ainult asfalt meie teedel ja tänavatel, vaid see on tuhanded töökohad, valdkondlik kompetents, riigi konkurentsivõime ja kaitsevõimekus, inimeste elukeskkond ning ohutus. Teedevõrk on riigi majandusliku arengu tugitala ning selle unarusse jätmine kahjustab meie inimeste heaolu,“ sõnas taristuehituse liidu juhatuse esimees Sven Pertnens eelmisel nädala teedevõrgu alarahastamise üle toimunud arutelul riigikogus.