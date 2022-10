Luminor: intressitõusud jätkuvad hindade stabiliseerumiseni

Kose tõi välja, et septembri põhiteemad olid samad, mis eelmistel perioodidel: poliitika, inflatsioon ja keskpankade rahapoliitilised otsused. Ühendkuningriigi peaministri kohale asus konservatiivse partei juhiks valitud Liz Truss, kes võttis ohjad üle Boris Johnsonilt. „Ühendkuningriigi erinevad varaklassid, sh aktsiad, riigivõlakirjad, ettevõtete võlakirjad ja naelsterling on poliitilise ebakindluse tõttu läbinud märkimisväärse languse,“ nentis Kose. „Liz Truss asub riiki juhtima erakordselt keerulisel ajal ning seisab silmitsi kohaliku majanduse, energiahindade, sõja ja avaliku sektori streikidega seotud probleemidega.“

USA föderaalreserv ei andnud alla ja kergitas intressimäärasid samaväärselt Euroopa keskpangaga täiendavad 0,75%. „Intressimäärade tõstmine ei mõjutanud turge iseenesest väga negatiivselt, küll aga tegi seda föderaalreservi juhi Jerome Powelli kommentaar, milles ta ütles, et kõrgemad intressimäärad ja aeglasem majanduskasv on küll valusad arengud, kuid mitte nii valusad, kui hinnastabiilsuse taastamata jätmine,“ lausus Kose. Sellega andis Jerome Powell turgudele taaskord selge signaali, et föderaalreserv toetab piiravat rahapoliitikat seni, kuni hinnastabiilsus on taastatud.