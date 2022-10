KUULA SAADET | Rahatark: nüüd on võimalik külastada Rahapoodi ja endale raha … osta

Svea toote- ja äriarendusjuht Tanel Lassik, kes on Rahapoe arenduse taga, selgitab, et kõige olulisem, mida Rahapood oma kupongidega inimesele pakub, on paindlikkus ja kiirus: Rahapoest saab osta täpselt vajamineva summa täpselt sel ajal, kui seda tarvis on. Lisaks ütleb Lassik, et nende teenus on tõenäoliselt ka palju odavam kui muud laenud ja järelmaksud.

„Kui klient end meie Rahapoes registreerib ja meie oleme täielikult veendunud, et tegemist on krediidikõlbliku inimesega, siis me väljastame Rahapoe ostulimiidi: kuni 5000 eurot. Seda limiiti saab nüüd raha ostmiseks kasutada täpselt sellistes osades, nagu vaja läheb. Ning mis teeb meie teenuse odavamaks: me arvestame intressi alati vaid maksta jäävalt krediidi põhiosalt. Esimesed 30 päeva me ei võta ka intressi. Lisaks on meie tagasimakse väga paindlik, iga kuu on vaja maksta vaid 3% kasutusel olevalt ostulimiidi summalt koos intressiga,“ räägib Lassik. See tähendab seda, et kui ühel kuul on majanduslik seis parem, saab maksta tagasi rohkem, kui aga kulud on olnud oodatust suuremad, saab ka väikese tagasimaksega hakkama.