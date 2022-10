Rekordiliselt paljud tahavad ise elektrit müüa: osades paikades seda enam teha ei saagi

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm sõnas, et inimesed soovivad ise elektrit toota kõrge elektrihinna tõttu. Samuti on päikesepaneelid muutunud odavamaks – 10 aastat tagasi jäi 1 kilovati hind suurusjärku 2000 eurot, hetkel on hinnaks umbes 1000 eurot. Huvi mikrotootmise on suur. „Eelmisel nädalal tuli 444 uut taotlust mikrotootmisseadme paigaldamiseks,“ tõi Härm näiteks, lisades, et aasta tagasi oli see arv kordades väiksem.