Sandor Liive ja Konrad Hanschmidti elektrisäästu rakendus kaasas miljon eurot kasvuraha

Gridio peamine toode on elektrisõidukite nutikas laadimislahendus, mis ilma lisaseadmeteta paneb automarkide nagu Tesla, Volkswagen, Skoda ja teiste elektriautod automaatselt laadima kõige odavama elektriga kodus või kontoris. Ettevõtte sõnul säästab keskmine elektriautoomanik Gridio abil umbes -30% oma elektrikuludest.

Paljud inimesed kasutavad Gridio sõnul rakendust ka koduse energiakasutuse kohandamiseks. See ja Euroopa eesmärk vähendada elektrienergia tiputundide tarbimist 5% võrra julgustasid ettevõtet arendama uut versiooni, mis aitab Euroopa elanikel vältida või vähendada tiputundide tarbimist.

Rakenduse tiputundide lahendusele on pandud hüüdnimeks „Ursula Mode,“ mis on saanud oma nime Euroopa Komisjoni presidendi Ursula vor der Leyeni järgi, kes Euroopa Liitu läbi energiakriisi juhib.

„Järgmise 8 aasta jooksul jõuab maailma teedele 200 miljonit elektrisõidukit. Elektriautode laadimise nihutamine madalaima hinnaga tundidesse, mis tavaliselt vastavad kõrgeimale taastuvenergia tootmisele, on üks lihtsamaid ja kõige vähem häirivaid viise, kuidas kasutada rohkem tuule- ja päikeseenergiat ning vältida fossiilkütustel põhinevat elektrienergia kasutamist. Euroopas on see eriti oluline sel talvel, sest peame vältima gaasiküttel põhineva elektri kasutamist tipptundidel,“ ütles Gridio tegevjuht ja kaasasutaja Konrad Hanschmidt.