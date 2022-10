Eesti juhtiv raamatupoodide kett Rahva Raamat müüs end BaltCapile

Rahva Raamatu nõukogu liige Viljar Ots sõnas, et kui praegune omanike tuumik 2004. aastal Rahva Raamatu ostis, oli neil visioon saada Euroopa parimaks raamatupoeks, mis on nüüd täidetud. „Oleme rõõmsad, et meie loodud kontseptsiooni ja kogemusi tahetakse laiendada ka neile turgudele, kuhu me ise veel ei jõuaks. Seetõttu on õige aeg teatepulk üle anda ja lasta Rahva Raamatul veel suuremaks kasvada. Oleme väga palju tööd ära teinud ja Eesti raamatuturgu korralikult uuendanud. Seniste omanike nimel tänan südamest kõiki meie töötajaid, kes on hea seisnud Rahva Raamatu brändi, mõtteviisi ja väärtuste eest,“ täiendas Ots.