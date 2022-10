Tuntud Eesti üürifirma jõudis Euroopa idude võistlusel finaali

Pärast esmast nominentide avaldamist toimus oktoobri esimeses pooles publiku hääletusvoor, milles said ka kõik eestimaalased kaasa lüüa, et finalistid välja selgitada. „Oleme ülitänulikud toetuse eest ja väga rõõmsad, et inimesed usuvad meie tegevusse ja missiooni,“ kommenteeris Alain Aun, Rendini juht ja kaasasutaja.

Aun usub, et kahest voorust aitas finaali pääseda ära tõestatud unikaalne ärimudel, mis pakub nii üürileandjatele kui ka üürnikele kordades turvalisemat ja sujuvamat teenust – võrreldes senise turustandardiga.

Tänavu tunnustab The Europas 2022 parimaid startupe 20 eri valdkonnast. Rendin võistleb kinnisvaratehnoloogia (proptech) kategoorias. Parimate tegijate üle otsustab enam kui 50-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad peamiselt Euroopa tippinvestorid ja investeerimisfondide juhid. Esindatud on näiteks Atomico, Seedcamp ning Point Nine Capital. Võitjad kuulutatakse välja 1. novembril Lissabonis toimuval auhinnagalal.

The Europas konkursi asutas 2009. aastal TechCrunchi ajakirjanik Mike Butcher, et esile tõsta innovatsiooni ja tunnustada silmapaistvaid tegijaid Euroopa startup-maastikul. Teiste seas on seal varasemalt tiitleid võitnud näiteks Eestist Wise ja Pipedrive, mujalt Spotify ja Soundcloud.

Eesti idufirma Rendin on kodu üürimise ökosüsteem: kombinatsioon tehnoloogiast, kindlustusest, kinnisvarabüroost ja õigusabist. Rendini eesmärk on teha üürisuhted paremaks kui kunagi varem, muutes need turvaliseks, usaldusväärseks ja sujuvaks.

Rendini asutasid 2019. aasta kevadel ettevõtjad Alain Aun ja Maiko Saluorg, tiimis töötab praegu 25 inimest ning ettevõte tegutseb Eesti ja Poola turgudel.