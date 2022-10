Finantseksperdi soovitused start-upile

Näiteks Klaar.me-s teeme tihedat koostööd Tehnopoliga. Sealne ettevõtluskeskkond soosib suuri ideid, koondab enda alla mentorid ning teeb koostööd valdkonna ekspertide ja investoritega. Tänaseks oleme just sealtkaudu jõudnud paljude klientide ja koostööpartneriteni, kellega koos viime ellu tõeliselt vägevaid ja maailmamuutvaid projekte. Tehnopoli ökosüsteemis olevad ettevõtted on ka Klaar.me-le inspiratsiooniks. Sealne ettevõtlikkus ja kirg innovatsiooni vastu on nakkav ja andnud palju juurde meie enda DNA lahtimõtestamisele.

Oma igapäevatöös näen, et mida varem finantsidele mõelda, seda lihtsam on teha läbimõeldud juhtimisotsuseid ja kaasata investoreid. Hea ettevalmistus aitab ära hoida palju vigu ning ettevõtte kasvu- ja arenguga kaasnevat peavalu. Meie kliendiportfell on väga lai ning sinna kuulub erineva suuruse, tegevusala ja vanusega ettevõtteid. Neid kõiki aga ühendab meiega üks oluline väärtus - tahe teha asju teisiti. Klaar.me sai alguse rahulolematusest finantsteenuste turul. Seisime ühel hetkel otsuse ees, kas olla keskpärane raamatupidamisettevõte või olla erakordne. Valisime erakordsuse tee ja lõime uudse finantsteenuse, mis on meie ettevõtte juurde toonud rohkelt sarnase mentaliteediga ettevõtteid. Me väärtustame koostööd eriti kõrgelt! Me ei ole lihtsalt teenusepakkuja vaid kaasamõtlev ja usaldusväärne finantspartner ning töötame oma klientidega ühtse meeskonnana. Meie eesmärk on vähendada ebaefektiivsust raamatupidamistöös ning keskenduda nendele teemadele, mis ettevõtte jaoks on olulised.